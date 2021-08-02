Красноярцы уходят в мобильный интернет

Первую встречу с журналистами новый генеральный директор Теле2 Андрей Патока провел в Новосибирске.

Об этом рассказал на своей первой встрече с сибирскими журналистами и блогерами новый генеральный директор Tele2 Андрей Патока. Рост потребления интернет-трафика становится основным драйвером развития сетей мобильной связи. Что касается Красноярского края, то с начала 2021 года Tele2 улучшила покрытие, запустив более ста тридцати новых объектов связи. А еще на ста сорока объектах было размещено дополнительное оборудование стандарта LTE, благодаря чему выросли скорости мобильного интернета. Большая часть работ пришлась на Красноярск, Лесосибирск, Железногорск, а также на Богучанский, Емельяновский и Ачинский районы.

Ведется подготовка к переводу региона на облачную коммутацию голоса, что позволит повысить надежность связи и расширить возможности управления сетью. После перехода на новый тип коммутации Tele2 сможет предложить абонентам функцию VoLTE – совершение звонков в сети 4G с передачей речи ультравысокой четкости.

Но журналистов интересовали не только технические подробности работы компании, но и то, какие изменения ждут коллектив и клиентов оператора в связи со сменой руководителя.

- Вы ветер перемен или хранитель традиций, - прозвучало в одном из вопросов?

- Скорее, хранитель традиций, - ответил Андрей Патока. - До назначения на эту должность я был заместителем генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов, большую часть моей работы занимало позиционирование бренда. Было бы странно зачеркнуть все, что мы реализуем уже пять лет, придерживаясь стратегии «Другие правила». Не планируется и обновление топ-менеджмента. Я сам – часть команды и мне бы хотелось, чтобы она оставалась сплоченной. Но я и не консерватор. Разумеется, мы меняемся, поскольку появляются новые вызовы. Нужно делать что-то особенное, чтобы привлечь людей именно к нам. В частности, у нас очень интересные роуминговые предложения, например, на днях мы предоставили нашим клиентам возможность звонить из Турции на номера Tele2 России просто расходуя свой «домашний» пакет минут. Миллионы наших абонентов пользуются возможностью продавать гигабайты и минуты, менять минуты на кино, дарить интернет-трафик своим близким или вообще любому клиенту Tele2.

Высказал новый генеральный директор и отношение компании к благотворительности:

- Да, у нас есть проекты в сфере благотворительности и корпоративной социальной ответственности. Так, мы уже много лет поддерживаем фонд «Навстречу переменам», выделяя гранты и оказывая консультационную поддержку социальным предпринимателям в сфере детства – тем людям, которые видят проблемы детей и находят инструменты для их практического решения. Также мы реализуем экологический проект «Переплавка» - любой желающий может принести старый телефон в наш салон, и мы направим его на переработку на специальный завод. При этом наша основная миссия очень ориентирована на клиента: мы стремимся предоставлять услуги самого высокого качества при лучшем балансе наполнения и цены, стремимся создавать доступность сотовой связи и мобильного интернета буквально для всех.