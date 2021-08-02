Иск Росрыболовства к «Норникелю» может повлечь повторную компенсацию ущерба таймырской природе

Большая Норильская экспедиция

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов прокомментировал иск Енисейского территориального управления Росрыболовства к АО «НТЭК», входящей в структуру «Норникеля». Речь идёт о сумме 58,65 млрд рублей, включающей ущерб из-за гибели рыбы и необходимости восстановления водных биоресурсов после прошлогодней аварии в Норильске. По словам спикера, в ситуации с данным иском необходимо избежать повторного взыскания средств на те направления, которые компанией уже профинансированы.

«Аварии дано много оценок, в том числе имел место иск Росприроднадзора, по которому «Норникелем» в целях компенсации ущерба в федеральный бюджет выплачена беспрецедентная сумма в 146 млрд рублей. Самой компанией также сделано немало, направлены серьезные финансовые вложения на решение вопросов экологического характера. Кроме того, с руководством Красноярского края подписано соглашение о том, что будут предприняты дальнейшие меры по устранению последствий разлива. Большая работа проводится «Норникелем» и в отношении коренных малочисленных народов Севера, подписано соглашение с ассоциацией КМНС на 2 млрд рублей», - напомнил Дмитрий Свиридов.

В то же время, как подчеркнул председатель краевого парламента, федеральным законодательством не разработан порядок, который позволял бы при расчете размера подобного рода компенсаций учитывать то, что уже сделано юрлицом для восстановления природы. Поэтому возникает необходимость принять соотвествующие законодательные поправки.

«Объективно «Норникель» исполнил достаточно существенные требования, а сейчас мы видим, что возникает еще одна очень крупная сумма ущерба. Как минимум, в этой ситуации необходимо избежать повторных требований по тем вопросам, на которые средства компанией уже были выделены. Сейчас нам предстоит достаточно серьезная работа с коллегами из федеральных органов законодательной власти, потому что должен быть разработан единый порядок, учитывающий такие моменты», - заключил председатель Заксобрания.

Добавим, что после аварии на ТЭЦ-3 «Норникель» в три этапа ликвидировал ее последствия. В том числе был полностью локализован разлив нефтепродуктов и завершен сбор основной массы топливно-водяной смеси. После происшествия на месте по инициативе компании работали ученые институтов СО РАН, которые исследовали состояние почв, воды, живых организмов. В настоящее время проходит второй этап научной экспедиции.