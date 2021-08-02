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Общество2 августа 2021 6:53

В Красноярске пивной магазин оштрафовали за песню Ольги Бузовой

Использование композиции обошлось в 20 тысяч рублей
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске пивной магазин оштрафовали за песню Ольги Бузовой

В Красноярске пивной магазин оштрафовали за песню Ольги Бузовой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на Арбитражный суд Красноярского края, раскошелиться придется пивному магазину, которым управляет ООО «Селена».

На магазин в суд подало «Российское авторское общество». Оно потребовало взыскать с копании 40 тысяч рублей за песни Ольги Бузовой «Эгоистка» и ремикс на трек Марселя «Районами-Кварталами».

В итоге суд удовлетворил требования истцам. За каждую из песен «Селена» должна заплатить по 20 тысяч рублей, еще 2 тысячи рублей – за пошлину. В общей сложности – 42 тысячи рублей.