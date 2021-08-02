В Красноярске 62-летняя женщина организовала наркопритон в квартире

В Красноярске 62-летняя женщина организовала притон в квартире Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, наркопритон выявили в одной из квартир в Ленинском районе Красноярска. Оказалось, что место для употребления наркотиков организовала 62-летняя красноярка.

Кроме того, женщина лично готовила растворы для инъекций, продавала наркотики и употребляла их сама. В итоге в ее отношении завели уголовные дела по статьям «систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств» и «незаконный сбыт наркотических средств». Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

- В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.