Красноярский ФК «Енисей» дома уступил «Алании» из Владикавказа. Фото: ФК "Енисей"

Весь матч проходил под диктовку южан, однако временами «Енисей» отвечал опасными контратаками, однако счет был открыт лишь под занавес первого тайма. Гол на счету полузащитника «Алании» Хабалова.

Во втором тайме «Енисею» ход встречи переломить не удалось. Более того, «Алания» забила еще два мяча в ворота Дмитрия Реброва. Дубль на счету Хабалова, еще один гол в активе Батраза Гурциева.

Как итог – уверенная победа «Алании» со счетом 0:3. Однако реабилитироваться красноярская команда может уже совсем скоро:

- 4 августа пройдет кубковая встреча. В гости к «Енисею» в рамках 1/64 финала приедет тольяттинский «Акрон». Начало матча на Центральном стадионе в 19 часов, - сообщает пресс-служба ФК «Енисей».