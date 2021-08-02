В Красноярске уже две недели ищут пропавшую 18-летнюю девушку с татуировкой на запястье

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Как сообщает группа «Поиск пропавших детей - Красноярск», пропавшую зовут Дарья Заборцева, ей 18 лет. 25 июля девушка ушла из дома в Солнечном по адресу Соколовская, 72 к друзьям. С тех пор о ее местонахождении ничего не слышно. С собой она взяла личные вещи и документы.

Приметы:

Рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серо-зеленые, русые волосы, на лице веснушки, на животе послеоперационный шрам около 10 сантиметров, на левом запястье татуировка в виде сердца из колючей проволоки с черепом внутри (скрывает порезы).

Если у вас есть информация о местонахождении Дарьи, просьба позвонить по телефону дежурной части ОП №9 – 8 (391)225-44-55, либо непосредственно волонтерам – 8-950-99-66-066.