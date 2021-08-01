Два человека утонули в Красноярске за сутки Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Красноярские спасатели за сутки выловили в водоемах тела двух утопленников. Оба мужчины полезли купаться после приличной доли спиртного, сообщает КГКУ «Спасатель».

Первый красноярец ушел под воду в поселке Минино. Он пошел купаться в середине дня ,но так и не вернулся, после чего информация поступила спасателям. Поиски тела велись свыше трех часов. В итоге, оно было найдено и передано полицейским.

Через час поступила информация о еще одном утонувшем. На этот раз, на озере Песчанка в Советском районе. Для поиска тела пришлось обследовать 2100 квадратных метров дна - водолазы совершали два спуска. Тело также было передано полицейским.

Второй инцидент произошел спустя час после того, как нашли тело первого погибшего. Мужчина утонул во время купания на озере Песчанка в Советском районе. Было также сделано два водолазных спуска, обследовано 2100 квадратных метров дна — труп мужчины подняли и передали полиции.