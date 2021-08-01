Пьяного угонщика задержали в Красноярском крае Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Минусинске полицейские задержали 24-летнего парня, который обвиняется в угоне автомобиля. Он ехал по городу на разбитой «Хонде», сообщили в краевой полиции.

— В ночное время внимание экипажа ДПС привлек внимание автомобиль «Хонда» с повреждениями, который двигался в центре города. Инспекторы приняли решение об остановке данного транспортного средства с целью проверки состояния водителя и правомерности его нахождения за рулем, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Молодой человек не стал сопротивляться и затормозил. Документов ни на авто, ни своих собственных у него не оказалось. Когда он прошел тест на алкоголь, прибор показал 0,76 мг/л.

Прибывшие на место следователи выяснили, что автомобиль минусинцу не принадлежит, и машину отправили на спецстоянку. Парня доставили в отдел полиции. На него заведено уголовное дело по статье за угон.

— В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме этого, Минусинский мировой суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток за управления автомобилем в состоянии опьянения без водительского удостоверения, - добавили в ведомстве.