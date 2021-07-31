В Красноярске 1 августа холодная вода исчезнет у жителей нескольких десятков домов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на 1 августа запланировано массовое отключение холодной воды. Несколько десятков домов останутся без водоснабжения. Как сообщают в мэрии, всему виной замены авариных задвижек в Советском районе.

Воду отключат с 10:00 до 19:00:

На улице Водопьянова, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 16а, 19а, 19г, 19г/1, 21, 24д, 36, а также на улице Алексеева, 4,8,10,12,14, 6г.

Питьевую воду привезут по следующим маршрутам:

Маршрут 1:

• Водопьянова, 26-24 с 14.00-14.30

• Водопьянова, 16-14 с 14.30-15.00

• Водопьянова, 12-18 с 15.00-15.30

• Водопьянова, 20-22 с 15.30-16.00

Маршрут 2:

• Водопьянова, 15-15а с 14.00-14.30

• Водопьянова, 17-19 с 14.30-15.00

• Алексеева, 8-10 с 15.00-15.30

• Алексеева, 12-14 с 15.30-16.00

Также водителям напоминают, что в воскресенье 1-го августа с 10.00 до 19.00 часов будет ограничено движение транспорта по крайней правой полосе в районе ул. Водопьянова, 12.