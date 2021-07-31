Нож, молоток и работающая бензопила: житель Канска пытался убить заступника своей матери разными способами

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В Красноярском крае полицейские смогли доказать вину дебошира, пытавшегося убить заступника своей матери. Как сообщили в МВД, 51-летний мужчина начал скандалить с собственной родительницей, а когда их родственник попытался заступиться за пожилую женщину, то он попытался убить его.

Причем попытка убийства была действительно серьезной. Сначала завязалась драка, затем осужденный бросился на 39-летнего родственника с ножом. Когда понял, что не получается и нож у него выбили, взялся за молоток. Тут произошла аналогичная ситуация. Тогда мужчина схватил работающую бензопилу, но довести до конца начатое не смог – вовремя прибыли сотрудники полиции.

Когда сотрудники МВД убедились, что мужчина больше не опасен для окружающих, то изъяли все орудия и осмотрели место происшествия. В подвале дома нашли пакет с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это была марихуана весом 150 граммов. Дебошир рассказал, что сухие стебли он собрал на пустыре за городом.

В отношении преступника завели уголовное дело по двум статьям: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». По окончанию расследования, суд приговорил 51-летнего мужчину к 4 годам лишения свободы.