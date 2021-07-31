23 человека скончались от коронавируса за сутки в Красноярском крае

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Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 471 человека. За все время в регионе зафиксировано 90 994 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 520 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 76 356 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 23 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 443 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 44 074 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 351 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 688. Проведено тестов на коронавирус всего 3 262 136, из них за последние сутки 13 101., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора