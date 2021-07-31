Красноярск примет этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс»

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Впервые в истории, Красноярск примет несколько этапов Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Как сообщили в правительстве региона, календарь предстоящих соревнований уже опубликован на официальном сайте Международной лыжной федерации (FIS). Спортсмены из разных стран мира посетят краевую столицу в январе 2022 года.

- Соревнования под эгидой Международной лыжной федерации становятся спортивной традицией края, – отметил председатель Правительства края Юрий Лапшин. – Мы стремимся к тому, чтобы Красноярск всё чаще становился центром мирового спорта и максимально эффективно использовал наследие Универсиады и возведенные для нее объекты. Федерации по видам спорта высоко оценили уровень организации Первенства мира, и я уверен, что Красноярский край достойно примет и этапы Кубка мира по сноуборду.

Старты примет кластер «Сопка», где в марте 2021 года успешно прошли соревнования первенства мира по фристайлу и сноуборду с участием спортсменов из 28 стран мира. Оператором проведения этапов Кубка мира в Красноярске выступает Корпорация развития Енисейской Сибири.