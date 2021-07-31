Пьяного водителя с двумя детьми задержали благодаря внимательным автомобилистам

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В Минусинском районе бдительные автомобилисты помогли избежать страшной трагедии – они вовремя сообщили о странном водителе, под чьим управлением автомобиль буквально мотало из стороны в сторону по дороге. Как рассказали в МВД, в машине, помимо автолюбителя, были еще двое детей 6 и 14 лет.

Патруль ГИБДД, после полученного звонка, немедленно выехал на встречу пьяному водителю. После остановки Мужчина был освидетельствован, показание прибора составило 1,38 мг/л. 44-летний водитель ВАЗ-21074, пока его жена и мама двоих детей была в отъезде, несмотря на алкогольное путешествие, решил прокатиться вместе с ребятишками. А теперь его дети находятся в детском специализированном учреждении. Их, на время отъезда матери, поместил туда вызванный инспектор ПДН.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей детей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Водителю грозит штраф и лишения прав управления от 1,5 до 2 лет, - пояснили в МВД.