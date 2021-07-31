Найдены виновные в краже баннеров в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько испорченных баннеров оказались в поле зрения камер видеофиксации. По оперативным следам злоумышленников задержали и в пятницу, 30 июля, дела обвиняемых рассмотрели суды Центрального и Октябрьского районов. Стоит отметить, что за причинение значительного ущерба, часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, окружной координатор движения «Волонтёры-медики», кандидат в депутаты Законодательного Собрания края Алёна Миронова на днях сообщила о подаче уже второго заявления в правоохранительные органы по факту кражи и порчи имущества. Первое заявление в полицию штаб кандидата подал после того, как именем девушки исписали фасады домов и заборы в Октябрьском районе, второе – неделю назад, после кражи более 10 баннеров с ее изображением.

Общественница предполагает, что стала жертвой «черного пиара» со стороны политических оппонентов, поскольку является кандидатом на выборах в Законодательное Собрание по избирательному округу №4 в Октябрьском районе Красноярска.

Александр Чернявский, член краевого общественного штаба по наблюдению за выборами прокомментировал ситуацию:

- Что касается черных технологий, к сожалению, на этой кампании, что по выборам депутатов Госдумы, что Заксобрания их количество зашкаливает. На самом деле Октябрьский район стал полем битвы между пиарщиками и нормальными кандидатами. Те, кто помнят губернаторские выборы 1998 и 2002 годов, знают, что тогда черные технологии использовались массово, только формировалась избирательно-электоральная система и политтехнологи опробовали разные инновации. В последние годы их стало поменьше. Но в нынешней избирательной кампании ставки достаточно высоки, кампания серьезная и для политических раскладов в целом в РФ, и в Красноярском крае, в частности. Я думаю, что эта высокая цена выборов и толкает кандидатов и пиарщиков к мнению, что «все средства хороши». Лично я уверен, что такие методы нужно пресекать. Важно не ограничиваться исполнителями, а выходить на заказчиков. И для них не должно быть никакой пощады. Только тогда мы сможем прекратить эти вещи.