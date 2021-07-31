Возле деревни Бадалык, на Енисейском тракте, начали восстанавливать водопропускную трубу

Фото: администрация

На Енисейском тракте начали восстанавливать водопропускную трубу недалеко от деревни Бадалык. Сооружение находится под автомобильной дорогой, являясь непосредственно её частью. Как сообщают в мэрии, длина бетонной трубы 120 метров. Она предназначена для отвода воды и предотвращения размывов дорожного полотна. Расположена в районе здания №53 по Енисейскому тракту.

Разрушения и трещины в трубе были обнаружены специалистами в ходе плановых работ. Специалисты экстренно провели детальное обследование и целый комплекс инженерно-геодезических работ. Обнаружились серьезные проблемы: размытие откосов и основания лотка, просадки, подмыв грунта. Также выяснилось, что в трубе скопился грунт, камни и другой мусор, который мешают водопропуску.

Восстановят и прочистят трубу специалисты МП «САТП». Сейчас рабочие обустраивают подъездные пути для спецтехники, отсыпают их каменным материалом, укрепляют и уплотняют. Также на некоторых участках требуется постоянная откачка и отвод воды. Для этого возле трубы вырыт специальный котлован.

После того как технике будет обеспечен доступ к объекту, на месте развернут работы по разбору и восстановлению поврежденных участков. Если потребуется, там обустроят дополнительное водоотведение через земляное полотно. Для этого под дорогу методом гидравлического вдавливания вмонтируют дополнительную трубу диаметром до 1,5 метров.