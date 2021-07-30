В Красноярском крае появились 8 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске установили сразу 8 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Стационарные приборы заработают с 31 июля. Как сообщают в ГИБДД, с субботы комплексы начнут фиксировать административные нарушения.

Участки для установки выбраны не случайно – там, по статистике, происходит большое количество ДТП. В ГИБДД поясняют, что установка комплексов приводит к тому, что аварийность в таких местах резко снижается, а за год и вовсе приходит к нулю.

Камеры фотовидеофиксации будут регистрировать самые распространенные нарушения правил движения: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, предоставление преимущества пешеходам на переходах и другие.

Места, где с 31 июля заработают комплексы фотовидеофиксации:

- г. Норильск, пр. Ленинградский, 42;

- а/д «Норильск-Алыкель», на 17 и 20 км.;

- г. Лесосибирск, ул. Горького – ул. Хлебозаводская;

- а/д «Красноярск-Енисейск», 287 км.;

- г. Минусинск, ул. Абаканская, 64;

- а/д «Шушенское-Сизая», 7 км.;

- а/д «Саяны» («Минусинск-Курагино-Артемовск»), 37 км.