В Центральном районе Красноярска стало втрое меньше несанкционированной рекламы

Фото: администрация

В Красноярске количество несанкционированной рекламы стремительно уменьшается. Как сообщает пресс-служба мэрии, только в Центральном районе города, с начала 2021 года, её стало меньше почти в три раза. За это время улицы очистили от 8 кубометров бумажных объявлений.

С городских объектов убрали 65 табличек, 31 баннер, 29 штендеров и 21 другую рекламную конструкцию. Для сравнения: в прошлом году за тот же период вывезли 31 кубометр макулатуры, 249 табличек, 25 баннеров, 28 штендеров и 49 других рекламных конструкций.

В ходе рейдов по незаконной рекламе также специалисты обращают особое внимание на граффити, которые предположительно рекламируют запрещённые вещества. Такие надписи собственникам зданий поручают удалить в течение суток, иначе им грозит административный штраф.

Борьба с рекламщикам-нарушителями ведется при помощи штрафов. Несмотря на то, что наказать за такое нарушение сложно, поскольку для этого необходимо подтвердить факт распространения рекламы конкретным лицом, с начала года к административной ответственности привлекли шесть граждан и одно должностное лицо.