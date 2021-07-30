25 человек скончались от коронавируса за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 490 человек. За все время в регионе зафиксировано 90 523 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 510 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 75 836 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 420 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 44 411 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 571 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 892. Проведено тестов на коронавирус всего 3 249 035, из них за последние сутки 12 475, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.