В Канске студент догнал преступника, отнявшего сумку у женщины Фото: Мария ЛЕНЦ

Настоящий герой - 19-летний студент из Канска Кирилл Ларкин помог полиции задержать преступника, ограбившего женщину. Дело было так: молодой человек поздно вечером провожал свою девушку домой, когда вдруг услышал крики о помощи. На бегу кричала женщина, пытаясь догнать мужчину с дамской сумкой... Картина однозначная – женщину ограбили, нужна помощь. Кирилл бросился наперерез – свалил убегавшего с ног, прижал к земле. Его девушка в это время уже вызвала полицию.

30 июля в канском отделе полиции Кирилла наградил временный исполняющий обязанности начальника МО МВД России «Канский» подполковник полиции Вячеслав Муравьев. Вручил грамоту, и пригласил после вуза приходить к ним – служит в полиции (кстати, благодарственное письмо за замечательного студента отправили и в вуз). А для вдохновения Кирилла провели по местному музею МВД...

К слову, задержанным оказался преступник со стажем, уже судимый за грабеж. За новое преступление ему грозит до 4 лет лишения свободы.