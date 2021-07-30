В Красноярский край привезли первую партию вакцины «Спутник-Лайт»

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В Красноярский край доставлена первая партия вакцины «Спутник-Лайт». На весь регион привезли пока только 10 000 доз препарата. Как сообщает оперштаб, вакцина будет распределена между всеми городами и районами края.

- Вакцина однокомпонентная. Ее рекомендовано ставить людям, работающим вахтовым методом и уезжающим в длительные командировки. А также тем, кто до этого болел коронавирусом, и кто ранее ставил прививку, - поясняют отличие «Спутник-Лайт» от «Спутник-V» в оперштабе.

Также в Красноярский край прибыла очередная партия «Спутник-V» (2000 доз) и вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» (16000 доз)

Напомним, что сейчас привиться от коронавируса можно в 83 медицинских учреждениях региона, в которых развернуто 123 прививочных пункта. Подробнее об адресах и режимах работы можно прочитать здесь.