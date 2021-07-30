Tele2 приглашает посмотреть на скорости 4G, как изменился Покровский парк в Красноярске

Фото: Tele2

Красноярск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает цикл онлайн-туров на тему современной урбанистики. 29 июля зрителям в прямом эфире расскажут о проекте благоустройства Покровского парка на Караульной горе. Посмотреть трансляцию можно в соцсети «В Контакте».

Онлайн-тур по одному из популярных общественных пространств Красноярска– Покровскому парку – пройдет в рамках проекта «Искусство создавать город». Tele2 совместно с ведущим проектным бюро «Проект девелопмент» организовала цикл прямых эфиров по урбанистике, чтобы вовлечь жителей в процессы современного благоустройства. Оператор проводит трансляции в паблике «Проспект Мира»на скорости 4G.

Покровский парк на Караульной горе любят посещать как местные жители, так и туристы. Отсюда открываются лучшие виды на Красноярск и окрестности. Также здесь находится один из главных символов города – часовня Параскевы Пятницы XIX века. Парковый комплекс реконструировали в 2018 году.

Прямой эфир из Покровского парка начнется в 19:30 (29 июля). Руководитель проекта реконструкции общественного пространства Александр Осадчий проведет онлайн-экскурсиюпо парку и расскажет историю его обновления: с какими трудностями пришлось столкнуться и почему для благоустройства выбраны именно эти решения.

Во время прямого эфира зрителям также покажут архивные материалы и съемки с высоты. Любой желающий сможет задать эксперту вопросы.