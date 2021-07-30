После смертельного нападения медведя в Ергаках заведено уголовное дело по статье «халатность»

Фото: СК

В Красноярском крае заведено уголовное дело по факту гибели московского 42-летнего туриста Евгения Старкова. Мужчину задрал медведь во время похода в национальный парк «Ергаки». Как сообщает СК, должностных лиц дирекции парка подозревают в «халатности».

- Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки»» своих должностных обязанностей, непринятия достаточных мер по управлению особо охраняемой территорией краевого значения и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха ранним утром 27 июля 2021 года в районе 9 озер хребта Араданский на одного из туристов напал медведь, что привело к его гибели, - поясняет помощник руководителя Следственного комитета по краю Юлия Арбузова.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что Старков умер от серьезной кровопотери, которая наступила из-за множественных телесных повреждений. Расследование уголовного дела продолжается.

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