В красноярском аэропорту задержали контрабандиста с поддельными барбер-инструментами

Фото: Сибирское таможенное управление

В красноярском аэропорту 26-летний иркутянин попытался провезти контрафактные барбер инструменты. Он прошел через «зеленый коридор» указав, что у него нет предметов для декларирования, а 27 предметов барберского искусства ему нужны для личного пользования, но никак не для торговли.

Как сообщают в пресс-службе Сибирского таможенного управления, обман вскрылся на таможенном контроле, когда сотрудники поста Аэропорт Красноярск обнаружили в чемодане мужчины коммерческую партию товаров.

Отпираться долго не получилось, мужчину задержали. Когда начали проверять его инструменты, то обнаружилось, что почти половина – подделка. 10 машинок для бритья «ROZIA» и 4 ножниц «Solingen» имели признаки контрафактности. Правообладатели и экспертиза это подтвердили.

Красноярская таможня завела в отношении мужчины 4 дела об административных правонарушениях. По двум делам за незаконное использование товарного знака суд принял решение о наложении штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей с конфискацией контрафактных предметов.

Также мужчина не предоставил документы, подтверждающие безопасность машинок для бритья. За несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза Красноярская таможня назначила мужчине штраф в размере 1 тысячи рублей.

Дело о правонарушении за недекларирование товаров находится на рассмотрении суда.