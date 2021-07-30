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Общество30 июля 2021 4:31

В красноярском аэропорту задержали контрабандиста с поддельными барбер-инструментами

Мужчина утверждал, что 10 машинок для бритья, 4 пары ножниц и еще 13 инструментов он использует исключительно в личных целях
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Сибирское таможенное управление

Фото: Сибирское таможенное управление

В красноярском аэропорту 26-летний иркутянин попытался провезти контрафактные барбер инструменты. Он прошел через «зеленый коридор» указав, что у него нет предметов для декларирования, а 27 предметов барберского искусства ему нужны для личного пользования, но никак не для торговли.

Как сообщают в пресс-службе Сибирского таможенного управления, обман вскрылся на таможенном контроле, когда сотрудники поста Аэропорт Красноярск обнаружили в чемодане мужчины коммерческую партию товаров.

Отпираться долго не получилось, мужчину задержали. Когда начали проверять его инструменты, то обнаружилось, что почти половина – подделка. 10 машинок для бритья «ROZIA» и 4 ножниц «Solingen» имели признаки контрафактности. Правообладатели и экспертиза это подтвердили.

Красноярская таможня завела в отношении мужчины 4 дела об административных правонарушениях. По двум делам за незаконное использование товарного знака суд принял решение о наложении штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей с конфискацией контрафактных предметов.

Также мужчина не предоставил документы, подтверждающие безопасность машинок для бритья. За несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза Красноярская таможня назначила мужчине штраф в размере 1 тысячи рублей.

Дело о правонарушении за недекларирование товаров находится на рассмотрении суда.