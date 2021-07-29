От рассвета до заката: волонтеры проекта «360» компании En+ Group сняли видеоролик о жизни Байкала

Видеоролик о жизни Байкала: красота и гармония природы. Фото предоставлено компанией

Волонтеры проекта «360» компании En+ Group сняли видеоролик одного дня из жизни Байкала. За 4 дня участники экспедиции успели побывать на озере Ольхон, в Тажеранских степях, на Большой Байкальской тропе от Листвянки до Больших Котов, на мысе Курма и в поселке Бугульдейка.

Чтобы запечатлеть самые красивые рассветы и закаты, волонтеры проехали почти тысячу километров, сделали 11 тысяч снимков. Как признались участники экспедиции, за рассветами нужно ездить на мыс Курма, а закаты встречать на озере Ольхон.

Звуковой дорожкой для нового таймлапса стал аудиоальбом «Голоса Байкала», который был записан в прошлом году также в рамках проекта «360».

Волонтерский проект «360» помогает защитить озеро Байкал и другие заповедные территории от неблагоприятных экологических воздействий. Фото предоставлено компанией

В аудиоальбом вошли 5 композиций с уникальными звуками природы – «Пробуждение леса», «Прогулка вдоль ручья», «Шепот волн», «Вечерний шторм», «Сон шамана».

Смотрите таймлапс «Голоса Бакала» на сайте волонтерского экологического проекта «360» и на YouTube-канале En+ Group. Прослушать музыкальный альбом «Голоса Байкала» полностью можно в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Волонтеры «360» проводят уборки берегов, строят экотропы, высаживают деревья. Фото предоставлено компанией

СПРАВКА КП

Проект «360» зародился на Байкале 11 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаска, определившего ключевые направления экологических проектов компании, включающих изучение и сохранение экосистемы озера. Сегодня «360» – это большое экологическое движение, которое объединяет тысячи неравнодушных к природе людей со всей России. В 2021 году в экомарафоне «360» смогут принять участие онлайн все желающие, а жители Иркутска, Усть-Илимска, Братска, Нижнего Новгорода, Миасса и Дивногорска встретятся 4 сентября на экоакциях.