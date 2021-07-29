Погода в Красноярске на 30 июля 2021: потепление до +24 градусов и облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу погода в Красноярске начнется небольшое потепление. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 29 июля 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что в пятницу днем температура воздуха составит около +24 градусов. При этом будет облачно, солнца не ожидается, но без осадков. Сильного ветра синоптики не обещают – до 1-3 метров в секунду.

Ночью похолодает до +13 градусов. Возможны осадки, но без сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 734-736 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в среду, погода в Красноярске 30 июля 2021, будет облачной без прояснений, а температура воздуха составит около +24 градусов. Будет дождливо, но обойдется без гроз. Порывы составят около 1-5 метров в секунду. Ночью похолодает до +13 градусов. Атмосферное давление в течение дня 741 мм рт.ст.