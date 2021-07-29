В Красноярском крае пьяный водитель сбил двух детей, шедших по обочине

Фото: МВД по Красноярскому краю

Все произошло в селе Павловка Назаровского района, об этом сообщает МВД. 56-летний водитель «Ниссана» сбил двух девочек 11-лет, которые шли по обочине в попутном направлении. В итоге одну пострадавшую госпитализировали, второй же оказали помощь на месте.

На место сразу же выехали дорожные полицейские. Оказалось, что водитель был пьян. В его крови обнаружили 0,90 промилле алкоголя. Мужчину забрали в отделение, а автомобиль отправили на спецстоянку.

- В отношении мужчины полицейскими составлен ряд административных материалов, в том числе по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.