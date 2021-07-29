В Ленинском районе Красноярска прошел противопожарный рейд

Противопожарный рейд в Ленинском районе. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Сегодня, 29 июля, сотрудники администрации Ленинского района совместно со специалистами центра обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ Красноярска, пожарного надзора напомнили жителям ул. Тобольской и ул. Амурской о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Участники рейда обошли 8 домов, распространили 115 памяток, провели 27 бесед.

В ходе бесед и инструктажей горожанам напомнили правила пожарной безопасности, рекомендовали установить автономные пожарные извещатели, а в частном секторе рассказали об особом противопожарном режиме и запрете разводить огонь.

- Пожарная безопасность частных жилых домов, дачных и садоводческих построек – зона ответственности, прежде всего, владельцев. Соблюдайте осторожность при использовании газовых приборов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, позаботьтесь о хорошем состоянии подъездных путей к дому или участку, приобретите огнетушитель и научитесь им пользоваться, – отметил государственный инспектор Красноярска по пожарному надзору Анатолий Маргарян.

Всего с начала 2021 года в Ленинском районе провели 95 профилактических рейдов, 52 из которых - в частном секторе и садовых обществах. Специалисты провели более 900 бесед и инструктажей, в том числе более 200 с детьми, распространили более 7 тысяч памяток.

- Основными причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, и короткое замыкание электропроводки. Наибольшее число пожаров в Ленинском районе произошло на открытых территориях – 116, это более половины пожаров в районе. Всего с начала года на территории Ленинского района произошел 221 пожар, погибло три человека, травмы получили пятеро, – отметил первый заместитель руководителя администрации Ленинского район Дмитрий Гурьев.

Напоминаем, при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам 101 и 112.