Александр Бастрыкин взял под контроль расследование о вспышке ковида в детском лагере под Красноярском Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в Березовском районе. Там диагноз коронавирус был подтвержден у 5 детей.

Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту вспышки коронавируса. В пресс-службе ведомства сообщают, что расследование под контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин:

- Следственными органами СК России по Красноярскому краю проводится проверка по факту вспышки коронавируса в детском санаторно-оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в Березовском районе. Ход проверок о вспышке ковида в лагере поставлен на контроль председателем СК, - сообщает Следком.