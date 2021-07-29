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Общество29 июля 2021 12:03

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование о вспышке ковида в детском лагере под Красноярском

В нем заразились 5 человек
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Александр Бастрыкин взял под контроль расследование о вспышке ковида в детском лагере под Красноярском

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование о вспышке ковида в детском лагере под Красноярском

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в Березовском районе. Там диагноз коронавирус был подтвержден у 5 детей.

Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту вспышки коронавируса. В пресс-службе ведомства сообщают, что расследование под контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин:

- Следственными органами СК России по Красноярскому краю проводится проверка по факту вспышки коронавируса в детском санаторно-оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в Березовском районе. Ход проверок о вспышке ковида в лагере поставлен на контроль председателем СК, - сообщает Следком.