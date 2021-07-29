23 человека скончались от коронавируса за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 488 человек. За все время в регионе зафиксировано 90 033 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 420 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 75 326 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 23 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 395 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 44 732 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 461 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 969. Проведено тестов на коронавирус всего 3 236 560, из них за последние сутки 12 476, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.