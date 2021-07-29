Вертолет со следственной группой и спасателями вылетел в Ергаки, где медведь напал на московских туристов

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Утром 29 июля вертолет со спасателями, егерями и следственной группой наконец смог отправиться на место ЧП в национальный парк «Ергаки», где медведь напал на группу московских туристов, состоявшую из 4-х человек.

Как сообщают в Следственном комитете, время полета составит около 30-40 минут. Правоохранители совместно с другими ведомствами осмотрят палаточный лагерь и займутся поиском Евгения Старкова, который не смог сбежать из лап хищника.

Напомним, что 28 июля стало известно о чрезвычайном происшествии в Ергаках, на юге Красноярского края. Группа профессиональных туристов выбрала сложный маршрут для получения спортивной категории, находящийся в трудноступном месте и довольно далеко от популярных пешеходных троп. Ранним утром 27 июля четверо мужчин встретились лицом к лицу с лесным хищником. Троим удалось сбежать, а вот о судьбе еще одного туриста пока ничего не известно.

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