За полгода по вине водителей автобусов в Красноярске пострадали 39 человек

Фото: ГИБДД Красноярск

Так, красноярская госавтоинспекция сообщает, что за 6 месяцев текущего года произошло 32 ДТП по вине водителей пассажирских автобусов, в которых пострадали 39 человек. ГИБДД сообщают, что одним из самых эффективных методов профилактики аварий с автобусами является «скрытое патрулирование».

Так, в последнее патрулирование инспекторы за день выявили 25 различных нарушений. Только один водитель маршрута №94 за 10 минут совершил 6 нарушений ПДД:

- Помимо неиспользования указателей поворота при маневрировании и не пристегнутого ремня безопасности, он несколько минут двигался с открытой задней дверью, при этом в салоне находились пассажиры. В ходе беседы автоинспектор указал водителю на недопустимость подобных нарушений, так как они, в конечном счете, могут привести к выпадению пассажира из салона и получению серьезных травм. Общая сумма штрафов, вынесенных в отношении правонарушителя, превысила 3000 рублей, - сообщают в ГИБДД по Красноярску.