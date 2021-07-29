В Красноярском крае зрителей не будут пускать на спортивные состязания минимум до 6 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Роспотребнадзоре Красноярского края сообщают, что принятие решения о количестве зрителей на соревнованиях зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Так, без поддержки болельщиков красноярским спортсменам предстоит обойтись минимум неделю:

- Проведенные в соответствии с постановлением расчеты показывают, что до 6 августа 2021 (включительно) участие зрителей на запланированных спортивных мероприятиях не соответствует требованиям указанного документа. Управление направило соответствующие предложения и предостережения о недопустимости нарушения указанных требований, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Если же ситуация с коронавирусом в крае улучшится, тогда Управление рассмотрит вопрос о присутствии зрителей на трибунах:

- В случае улучшения эпидситуации и соответствия установленных в постановлении показателей тестирования, темпа прироста и коэффициента распространения инфекции Управлением будет рассмотрен вопрос подготовки в адрес организаторов предложений о возможном количестве зрителей на спортивных мероприятиях после 6 августа, - добавили в ведомстве.