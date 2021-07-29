Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по итогам 1 полугодия

Банк Уралсиб по итогам первого полугодия 2021 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 6 месяцев было выдано около 6,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 22,3 млрд рублей. Ипотечный кредитный портфель на 1 июля 2021 года составил 95,4 млрд рублей, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с аналогичным показателем на 01.07.2020 г.

В том числе, объем кредитов, выданных на покупку первичного жилья, вырос в 1,7 раза – до 12,5 млрд рублей. Высокая динамика во многом обусловлена действием программ льготного кредитования с государственной поддержкой, активным участником которых является Банк Уралсиб.

Банк предлагает клиентам целый ряд выгодных программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.