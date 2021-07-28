В Красноярске восстановят пешеходный виадук на улице Семафорной

Сергей Еремин проинспектировал проекты благоустройства улицы Павлова. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Глава Красноярска Сергей Еремин провел совещание по вопросам благоустройства города в рамках формата «час района». Вместе с руководителем администрации Кировского района Еленой Ланиной он проинспектировал проекты благоустройства улицы Павлова и определил задачи по дальнейшему развитию этой территории.

На Павлова по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идет ремонт дороги. На всем её протяжении магистраль расширят до четырех полос, установят современное освещение. Параллельно в порядок приводятся прилегающие территории, демонтируются старые павильоны.

– У улицы Павлова большой потенциал, она может быть красивой, удобной, комфортной и для водителей, и для пешеходов, – подчеркнул Сергей Еремин. – Наша задача – сделать магистральную артерию с парковым каркасом. Поэтому все работы проводим максимально комплексно.

Параллельно с ремонтом дороги благоустраивается бульвар вдоль домов, завершающей точкой которого станет сквер на Павлова, 40-42. Его благоустройство запланировано на 2022 год по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Проект пешеходного моста на Семафорной. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Следующий этап – восстановление пешеходной связи между улицами Павлова и Вавилова. Напомним, виадук через железнодорожные пути был разрушен в результате аварии в 2014 году.

- Это будет конструкция протяженностью 151 метр и шириной 3 метра, - рассказала Надежда Жданова, руководитель Управления капитального строительства города. – Проект разработан с учетом опыта ситуации, произошедшей в 2014 году. Предусмотрена необходимая высотность для любого вида дорожного транспорта, железобетонные опоры размещены на равноудаленном расстоянии.

Планируется, что работы по возведению моста начнутся в 2023 году, когда будет выделено финансирование по нацпроекту «Безопасные качественные». Но, как отметил глава города, строительство моста может начаться с опережением графика, уже в сентябре 2022 года.