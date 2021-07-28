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Происшествия28 июля 2021 13:27

В Норильске заведено уголовное дело на 16-летнего подростка, врезавшегося в столб на собственном авто

В ДТП пострадали двое его друзей
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Норильске 16-летний парень устроил серьезное ДТП, в результате которого пострадали двое его друзей, находившиеся в этот момент в машине. Как сообщает МВД, заведено уголовное дело.

Авария произошла в субботу, 24 июля, около часа ночи. Подросток катался с друзьями по ночному городу, на собственном автомобиле. Он приобрел его на заработанные деньги. 16-летний водитель ВАЗ-21102 и два пассажира направлялись в центр города, когда внезапно съехали с дороги и врезались в столб освещения. Ному автолюбителю повезло больше всех – он был пристегнут и не пострадал. А вот пассажиры оказались госпитализированы в тяжелом состоянии.

В отношении 16-летнего водителя без прав сотрудники МВД завели уголовное дело «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. В случае, если парня признают виновным, ему грозит до 2 лет лишения свободы.