Погода в Красноярске на 29 июля 2021: ожидаются дождь и около +20 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг погода в Красноярске мало изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 29 июля 2021.

Так, в гидрометцентра передают, что в четверг днем температура воздуха составит около +20-21 градуса. При этом будет облачно, солнца не ожидается, зато возможен дождь. Сильного ветра синоптики не обещают – до 2-4 метров в секунду.

Ночью похолодает до +10 градусов. Возможны осадки, но без сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 733 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в среду, погода в Красноярске 28 июля 2021, будет облачной без прояснений, а температура воздуха составит около +20 градусов. Будет дождливо, но обойдется без гроз. Порывы составят около 4-7 метров в секунду. Ночью похолодает до +13 градусов. Атмосферное давление в течение дня 741 мм рт.ст.