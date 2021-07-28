491 человек заразился коронавирусом за сутки в Красноярском крае

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Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 491 человека. За все время в регионе зафиксировано 89 545 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 230 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 74 906 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человек. Общей сложности от болезни скончались 4 372 красноярца.

- На сегодня 45 240 человек под наблюдением врачей (+3 537 новых за сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 802. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 3 224 084 (+11 736 за последние сутки). На 27.07 привито 1 компонентом - 572 838, 2 компонентами - 424 663.- добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.