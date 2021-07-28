Водитель «Mercedes» из Железногорска накопил 39 штрафов и лишился машины Фото: Мария ЛЕНЦ

Элитная машина есть, а денег на оплату штрафов нет – жизненную несправедливость, как говорится, исправили судебные приставы красноярского края. Житель Железногорска накопил 39 штрафов (120 тысяч рублей) по штрафам ГИБДД (превышение скорости, и нарушение требований знаков или разметки и прочее), в ответ судебные приставы наложили арест на его Mercedes.

Правда, пока не забрали – у должника есть шанс выплатить в установленный законом срок долг и исполнительский сбор, предусмотренный в качестве компенсации за несвоевременную оплату.

Если же долги не будут погашены в полном объёме, иномарку «пустят с молотка», а вырученные средства отправят в счёт выплат государству.