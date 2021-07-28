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Происшествия28 июля 2021 10:03

ФСБ задержала в Красноярском крае преступников, «легализовавших» незаконных мигрантов

Они обеспечивали въезжающих в Россию нелегалов жильем и работой
Дарья ЛАВРИНЕНКО
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ФСБ задержала в Красноярском крае преступников, «легализовавших» незаконных мигрантов

ФСБ задержала в Красноярском крае преступников, «легализовавших» незаконных мигрантов

Фото: Мария ЛЕНЦ

УФСБ России по Красноярскому краю задержала двоих человек, которые занималась «легализацией» мигрантов из Центральной Азии в регионе.

В частности, находили работу и жилье, мигранты при этом, естественно, не имели законных оснований для пребывания на территории России. Скольких точно человек условно легализовали таким образом, предстоит выяснить следствию.

Предварительно, речь идет о пятидесяти мигрантах, но их может быть и больше – сейчас идут розыскные мероприятия. Заведено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».