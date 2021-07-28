В Красноярске перед судом предстанет интернет-мошенник, совершивший около 20 преступлений

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В Красноярске суда осуждает интернет-мошенник, совершивший 17 преступлений. Как сообщают в пресс-службе МВД, общая сумма ущерба составила более 120 000 рублей.

Все интернет-мошенничества совершались с декабря 2019 по июнь 2020. 33-летний мужчина размещал объявления на интернет-сайтах о продаже несуществующих вещей, а стоимость указывал значительно ниже средней. Когда потенциальные покупатели звонили ему, то он убеждал их, что товар очень востребован и предлагал перевести предоплату, иначе он продаст его кому-нибудь другому. Когда деньги приходили, аферист переставал выходить на связь.

Личность мужчины довольно скоро установили, а затем его задержали сотрудники полиции. Завели уголовные дела по статье «мошенничество». Расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.