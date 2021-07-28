В Красноярске благоустройством площади Мира займутся осужденные

Фото: ГУФСИН

В Красноярске площадь Мира будут благоустраивать заключенные из колонии ИК-27. Как сообщают в пресс-службе ГУФСИН, осужденные создадут каркас корпуса водного судна из металла и дерева.

- Концепция художественного образа объекта основана на использовании силуэта струги – парусно-гребного судна. Весной 1628 года отряд Дубенского на данном типе корабля вышел из Енисейска для основания Красноярского острога, который располагался на месте ныне существующей площади Мира, - пояснили в ведомстве.

На подиуме расположится прокат спортивного оборудования летом, а зимой здесь будут проходить ярмарки и развлекательные мероприятия. Ночью все зоны павильона будут освещаться специальной подсветкой.

Для проведения работ по улучшению площади Мира МАУ «Красгорпарк» заключила договор с исправительной колонией на 4 миллиона рублей. Изготавливать корпус судна будут 8 специлистов из числа осужденных.