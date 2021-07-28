Чужих бабушек не бывает: Tele2 приглашает стать волонтером

Фото: Tele2

Сибирь – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил масштабную социальную кампанию «Чужих бабушек не бывает». Ее цель – привлечь внимание молодой аудитории к проблемам старшего поколения, которое испытывает трудности в использовании современных технологий. Проект призван помочь одиноким пожилым людям освоить мобильный интернет с помощью волонтеров, стать которым может любой желающий.

Фото: Tele2

Tele2 считает, что молодые люди могут стать проводниками пожилых людей в мир интернета. В их силах сделать жизнь старшего поколения намного проще, научив пользоваться популярными сервисами и приложениями. Правда, реальность такова, что не у всех бабушек и дедушек есть внуки, готовые позаботиться о них. В этой ситуации на помощь приходит Tele2 – оператор создает волонтерское движение, чтобы любой желающий мог поддержать одиноких пенсионеров.

Оператор снял социальный видеоролик, в котором призвал молодую аудиторию присоединиться к инициативе и помочь старшимв изучении цифрового мира. «Они учили нас читать и писать, выражать свои чувства. Они всегда были готовы оказать первую помощь. Теперь наша очередь!» – говорится в видео. Освоив мобильный интернет, пенсионеры смогут общаться онлайн и удаленно решать бытовые вопросы – покупать продукты, записываться в поликлинику и делиться эмоциями в виртуальном пространстве.