ВТБ: спрос на загородные дома вырос в первом полугодии на 40%

ВТБ по итогам первого полугодия нарастил объем ипотечных сделок с загородной недвижимостью на 40%, до 9,2 млрд рублей. В связи с ростом спроса в этом сегменте в августе банк запускает программу кредитования объектов ИЖС по ставке от 8,9%. Регионами-лидерами по объему сделок с загородной недвижимостью на вторичном рынке в ВТБ с начала этого года стали Москва и область (3,6 млрд руб.), Республика Татарстан (764 млн), Ростовская (297 млн), Оренбургская (264 млн) и Новосибирская области (257 млн).

ВТБ анонсировал новую программу ипотеки на строительство домов, которая стартует в августе. Она позволит оформить кредит на строительство собственного дома и покупку земельного участка в коттеджном поселке. Условия являются наиболее выгодными на рынке. На первом этапе банк будет кредитовать объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. По словам зампреда ВТБ Анатолия Печатникова, для клиента этот путь приобретения своего дома является более безопасным и предсказуемым, так как всю необходимую инфраструктуру в коттеджном поселке создает сам застройщик.

Кредит будет выдаваться на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Ипотеку можно будет получить по двум документам с первым взносом от 30%. По условиям программы можно приобрести строящийся дом в аккредитованном у банка коттеджном поселке. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 20 млн рублей, для остальных регионов - 10 млн.