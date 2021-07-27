В оздоровительном лагере под Красноярском коронавирусом заболели 5 детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Вспышка заболевания коронавирусом произошла в санаторно-оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в Березовском районе, передает СК по Красноярскому краю и Хакасии:

- По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщают в ведомстве.

По предварительным данным, диагноз «COVID-19» установили у 5 детей. Заболевших детей вывезли из лагеря.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению заболевания в детском учреждении, - добавили в СК.