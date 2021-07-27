Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2021 14:00

В оздоровительном лагере под Красноярском коронавирусом заболели 5 детей

СК начал проверку
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В оздоровительном лагере под Красноярском коронавирусом заболели 5 детей

В оздоровительном лагере под Красноярском коронавирусом заболели 5 детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вспышка заболевания коронавирусом произошла в санаторно-оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в Березовском районе, передает СК по Красноярскому краю и Хакасии:

- По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщают в ведомстве.

По предварительным данным, диагноз «COVID-19» установили у 5 детей. Заболевших детей вывезли из лагеря.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению заболевания в детском учреждении, - добавили в СК.