МегаФон создал и запустил голосового ассистента для своих абонентов

Новый голосовой ассистент «Ева»

Компания МегаФон создала и запустила нового голосового ассистента «Еву» для своих абонентов. Разработчики придумали помощника, который позволит пользователям не пропускать важные голосовые звонки и в то же время избавит от многочисленного спама.

«Ева» может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в мессенджер.

Новый помощник не просто примет входящий звонок, но еще и поддержит беседу. Для этого специалисты МегаФона разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека.

К примеру, если абоненту позвонит банк с предложением по ипотеке, то «Ева» самостоятельно выяснит все условия, переведет запись разговора в текстовый формат и отправит аудио и печтную версию в Telegram.

Протестировать «Еву» в рамках пилотного проекта смогут несколько тысяч абонентов столичного филиала МегаФона. Также планируется, что осенью голосовой ассистент будет запущен во всех регионах.

- В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов – когда телефон выключен, или неудобно ответить на звонок. «Ева» - эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Всё управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram – для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем «Ева» сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента, – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Голосовой ассистент разработан в Продуктовой Фабрике МегаФона, где компания создаёт технологичные решения совместно со стартапами. Команда проекта использовала для обучения ассистента базу из нескольких тысяч звонков, привлекла к разработке профессиональных скрипт-дизайнеров, дикторов и продюсеров, чтобы добиться высокого качества диалога.

Узнать обо всех преимуществах и подключить голосового ассистента можно на сайте МегаФона.