В Красноярском крае два человека попали под поезда Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в транспортном СК, оба происшествия случились на минувших выходных.

Днем 25 июля нетрезвая жительница Красноярска переходила пути в неположенном месте на 4069 километре перегона ст. Минино – ст. Снежица. В это время по железной дороге двигалась электричка «Красноярск-Чернореченская». Машинист сразу же подал звуковой сигнал и затормозил. Трагедии удалось избежать, женщина отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.

На уже утром 26 июля произошла трагедия. На 4280 километре перегона ст. Заозерная – ст. Камала, мужчина переходил пути в неустановленном месте и попал под грузовой поезд. Машинист предпринял все усилия, чтобы избежать столкновения, но инцидент закончился гибелью пешехода.

- Пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии. Необходимо помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье, - напоминают в Западно-Сибирском СК на транспорте