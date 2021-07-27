ВТБ: стоимость сделок с недвижимостью снижается после изменения госпрограммы

В июле этого года средняя стоимость покупки жилой недвижимости на первичном рынке в Москве и области снизилась по сравнению с июнем на 7%, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти – на 10%.

Как отмечают эксперты Группы ВТБ, изменения на рынке покупки-продажи квартир во многом стали следствием перераспределения структуры спроса. В столицах выросла доля продаж объектов дешевле 4 млн рублей (с 23 до 30% в Московском регионе и с 51 до 61% - в Санкт-Петербурге и области). Изменение госпрограммы оказало значительное влияние и на рынок ипотеки. Согласно данным ВТБ, в июле темп роста рынка жилищных кредитов в России замедлится. Основным фактором стало уменьшение максимальной суммы кредита по госпрограмме с 12 до 3 млн рублей. В ВТБ за первую половину июля спрос на нее сократился более чем на 60%. Наибольшее снижение отмечено в Московском регионе (88%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (67%). Без учета крупнейших мегаполисов, в целом по стране изменение за первую половину месяца составило 47%. Свою роль сыграли и низкий сезон продаж в связи с периодом летних отпусков, а также рост ключевой ставки Банка России и увеличение на фоне этого ипотечных ставок у крупнейших игроков рынка.

Семейная ипотека, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком, в настоящее время компенсирует порядка 15% заявок по обновленной господдержке. В июле в ВТБ среднедневное число заявок по ней выросло в 1,5 раза к июню.