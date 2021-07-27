ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10%

Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого полугодия достиг 7,5 трлн рублей, увеличившись на 10% к началу года. Наибольший рост продемонстрировали накопительные счета и инвестиционные продукты, а также субординированные облигации банка.

В рамках портфеля классических пассивов физлиц, который составил по итогам первого полугодия 4,6 трлн рублей, наибольшую динамику продемонстрировали накопительные счета. Их объем вырос с начала года на 26%, а доля рынка – до рекордных 20,8%. Летом банк повысил ставку по первому накопительному счету в рублях до 6% годовых, а также улучшил условия по отдельным вкладам, в том числе – для зарплатных клиентов. По прогнозам банка, спрос на классические сберегательные продукты со стороны россиян вырастет во втором полугодии вместе со средней ставкой по депозитам.

Наиболее заметно за первые шесть месяцев текущего года вырос объем вложений в субординированные облигации ВТБ: за полгода он увеличился вдвое и превысил 160 млрд рублей. По итогам года банк планирует довести эту сумму до 200 млрд рублей. Более 80% объёмов, проданных физическим лицам, пришлось на клиентов Private Banking. Объем средств, размещенных в инвестиционные продуты розничными клиентами, за первое полугодие вырос на 19% и превысил 2,2 трлн рублей. По итогам года ВТБ планирует нарастить портфель в данном сегменте на 35%.