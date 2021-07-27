485 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 485 человека. За все время в регионе зафиксировано 89 054 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 240 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 74 676 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человек. Общей сложности от болезни скончались 4 252 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 505 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 398 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 491. Проведено тестов на коронавирус всего 3 212 348, из них за последние сутки 3 345, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.