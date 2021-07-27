ВТБ нарастил продажи розничных кредитов в 1,5 раза

ВТБ по итогам первого полугодия увеличил выдачу кредитов физическим лицам в 1,5 раза, до 1,2 трлн рублей. Розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 13% и достиг 4,16 трлн.

Основными драйверами роста кредитного бизнеса ВТБ в первом полугодии стали кредиты наличными. За шесть месяцев с начала года клиенты оформили свыше 777 тыс. потребкредитов на 660 млрд рублей, что почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2020 года. Портфель банка в этом сегменте увеличился на 15%, до 1,68 трлн рублей. Рекордными для ВТБ в первом полугодии стали продажи ипотеки. Банк оформил более 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, что на треть выше результата января-июня прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 13% и достиг 2,24 трлн рублей. В сегменте автокредитования клиенты оформили 45 тыс. кредитов более чем на 46 млрд рублей, что на 58% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель автокредитов с начала года вырос на 3%, до 119 млрд рублей.

ВТБ ожидает, что в 2021 году рынок кредитов физическим лицам вырастет почти на 20%. По словам Анатолия Печатникова, сам банк планирует расти быстрее и намерен увеличить портфель розничных кредитов по итогам года почти на четверть.

В банке отмечают, что влияние на потребительскую активность оказали рекордно низкий уровень ставок, отложенный спрос, а также завершение ипотечной госпрограммы в ее прежнем формате.